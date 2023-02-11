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Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? 250 konutlu site...

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Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? 250 konutlu site...

"Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hatay'da binlerce kişinin altında kaldığı yapılardan biri de Rönesans Rezidans oldu. Ekinci Mahallesi'nde çöken ve 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın 'cenneten bir kare' olarak pazarlanması sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Peki, Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? 250 konutlu site...

"Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Peki, Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? 250 konutlu site...

Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.

Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı.

Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI

Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.

Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı

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