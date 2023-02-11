Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? 250 konutlu site...

Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.