10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı? Deprem vefat sayısı kaç oldu? Açıklama geldi...
GÜNDEM ahaber.com.tr
"Deprem vefat sayısı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında hayatını kaybeden ve yaralı kurtulan vatandaşların isimleri merak ediliyor. Peki, Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
"Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da OHAL kararı alındı. Peki, deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
DEPREM BÖLGESİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde 7.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi.
Daha sonra ise 7.6'lık bir deprem daha oldu. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da hissedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur?
- Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...
- Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını neden olur, belirtileri nelerdir? Tedavisi...
- Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne zaman verilecek? Kira desteği ne kadar, kaç TL olacak?
- Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Deprem bölgesine doğal gaz verildi mi?
- YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?
- Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?
- Kısmi emeklilik detayları netleşti! 5075, 5255,5600 PRİM+ 50-51-52-53-54 yaşındakiler dikkat! SGK, Bağ-Kur, 4C'li...
- Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı mı, tutuklandı mı? Mehmet Yaşar Coşkun kimdir?
- Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? 250 konutlu site...
- The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...
- Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?