Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
Askerlik celp tarihleri hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca askerin heyecanla takip ettiği konu bugün netlik kazandı. Peki, Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, ne zaman?
"Askerlik celpleri ertelendi mi, ne zaman?" sorusu Başkan Recep Tayyio Erdoğan'ın açıklamaları sonrası arama motorlarında araştırılmaya başladı. Ülkemizde yaşanan iki büyük deprem nedeniyle Başkan Erdoğan, deprem bölgelerinden Diyarbakır'da son dakika açıklamalarda bulundu. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği konu bugün netlik kazandı. Peki, Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, ne zaman?
ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2023 ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?
Askerlik celp tarihleri ertelendi haberi son dakika olarak yayımlandı. Deprem nedeniyle Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." dedi.
BİR ÖNCEKİ TARİHLER NASILDI?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
CELP DÖNEMİ NEDİR?
Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir.Askeri terim olarak Celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...
- Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Üniversiteler kapandı mı, tatil mi edildi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitime mi geçilecek? SON DAKİKA HABERLERİ!
- Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı?
- Ramazan ayı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor? 11 ayın sultanı başlangıcı, bitiş tarihi!
- Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Hükmü nedir? Peygamber Efendimiz tarafından gıyabi cenaze namazı kılınan devlet başkanı kimdir?
- DEPREM Bina güçlendirme nasıl yapılır, hangi binalara uygulanır? Bina kolon güçlendirme fiyatları ne kadar 2023? Betonarme, çelik mantolama...
- AFAD depremzede kayıt nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu yapmak zorunlu mu? Nasıl yapılır? afad.gov.tr... Afetzede hak sahipliği ne işe yarar?
- Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!
- Hatay'da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500'den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat'ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...
- Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK (4A) BAĞ-KUR (4B) maaşları ödeme tarihi...