Yüzyılın felaketinde 5'inci gün! Kahramanmaraş depreminde can kaybı oldu? İşte dakika dakika son gelişmeler
Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilimizi vurdu. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay gibi birçok ilde hasar neden olan depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürerken depremin ardından 5'inci güne girildi. İşte depreme ilişkin yeni günde dakika dakika gelişmeler...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7.7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.
Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDE YAŞANANLAR
01.48 Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.
01.03 Diyarbakır'da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanı'nda ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çadır kent gece havadan görüntülendi.
00.40 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
CAN KAYBI KAÇ OLDU?
Şu ana kadar depremde 17 bin 674 kişi vefat etti, 72 bin 879 kişi ise yaralandı.
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