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Son dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesine gitti | Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesine gitti | Adıyaman ve Malatya’yı ziyaret edecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a hareket etti.

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