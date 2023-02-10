Hangi illerde arama kurtarma bitti? Devam eden iller listesi... Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 7.7-7.6 Deprem Hatay, Kahramanmaraş, Urfa, Kilis...

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Arama ve kurtarma çalışmaları genellikle felaketten beş ila yedi gün sonra, bir ya da iki gün boyunca canlı kimse bulunamayınca sona erdirilir. Bu sürenin sonunda da insanların sağ olarak kurtarıldığı biliniyor.