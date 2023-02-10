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Hangi illerde arama kurtarma bitti? Devam eden iller listesi... Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 7.7-7.6 Deprem Hatay, Kahramanmaraş, Urfa, Kilis...

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Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Hangi illerde arama kurtarma bitti? Devam eden iller listesi... Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 7.7-7.6 Deprem Hatay, Kahramanmaraş, Urfa, Kilis...

6 Şubat Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı. Yaraların sarıldığı deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 2 ilde çalışmalara son verildi. Ekipler bu bölgelerden destek amaçlı diğer illere gittiler. Peki hangi illerde arama kurtarma bitti? Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer?

Türkiye 9 saatlik aralarla 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük depremle sarsıldı. Merkez noktası Kahramanmaraş olan depremde Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illeri de etkilendi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken 2 ilde arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Peki hangi illerde arama kurtarma bitti? Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? İşte 7.7-7.6'lık depremde son durum...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi dün 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedildi ve bu şehirleri ciddi bir şekilde etkiledi. Türkiye'nin yanı sıra deprem, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde de hissedildi.

İKİ İLDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDI

Deprem bölgeleri arasında yer alan Kilis ve Şanlıurfa'da AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyurusu geldi. Kilis ve Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerinin diğer illere gönderildiği ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ İLLER

Diğer deprem bölgelerinden olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Malatya gibi illerde ise çalışmalar devam ediyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Arama ve kurtarma çalışmaları genellikle felaketten beş ila yedi gün sonra, bir ya da iki gün boyunca canlı kimse bulunamayınca sona erdirilir. Bu sürenin sonunda da insanların sağ olarak kurtarıldığı biliniyor.

DEPREM SON DURUM

Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.

İLLERE GÖRE VEFAT SAYILARI

Kahramanmaraş: 4 bin 879 vefat, 9 bin 243 yaralı

Gaziantep: 2 bin 141 vefat, 11 bin 563 yaralı

Şanlıurfa: 304 vefat, 4 bin 663 yaralı

Diyarbakır: 212 vefat, 899 yaralı

Adana: 408 vefat, 7 bin 450 yaralı

Adıyaman: 3 bin 105 vefat, 11 bin 778 yaralı

Malatya: 289 vefat, 7 bin 300 yaralı

Osmaniye: 878 vefat, 2 bin 224 yaralı

Hatay: 5 bin 111 vefat, 15 bin 613 yaralı

Kilis: 74 vefat, 754 yaralı

Elazığ: 5 vefat, 379 yaralı

An itibarıyla ölü ve yaralı sayıları değişebiliyor. Resmi açıklamalar geldikçe haberimize eklenecektir.

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