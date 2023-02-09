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Haberler Gündem Haberleri 9 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?Erzurum deprem son dakika 2023! AFAD ve Kandilli son depremler...

9 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?Erzurum deprem son dakika 2023! AFAD ve Kandilli son depremler...

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Giriş Tarihi: 09.02.2023
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9 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?Erzurum deprem son dakika 2023! AFAD ve Kandilli son depremler...

"Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 9 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

8 Şubat Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 8 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

ERZURUM KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Erzurum Aşkale ilçesinde saat 20.57'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.08 21:00:23 38.0282 36.5473 8.9 -.- 2.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:57:19 39.7515 40.6583 5.0 -.- 4.3 -.- TOZLUCA-ASKALE (ERZURUM) İlksel


2023.02.08 20:53:27 37.9273 38.0653 5.0 -.- 3.3 3.3 UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 20:48:51 37.5358 37.2590 6.3 -.- 2.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.02.08 20:44:47 37.7953 36.7048 19.2 -.- 2.9 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:43:00 38.4572 39.5253 11.2 -.- 2.8 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 20:42:08 38.1578 38.6733 25.7 -.- 2.7 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.08 20:40:20 38.0788 36.5620 5.0 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.02.08 20:37:47 39.2243 38.7945 3.2 -.- 2.6 -.- AVCI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.02.08 20:35:34 38.1220 37.0990 12.3 -.- 2.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:31:51 37.9775 38.1188 14.9 -.- 2.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel


2023.02.08 20:23:46 36.0463 36.0820 16.6 -.- 3.3 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.08 20:20:57 38.0328 37.5375 8.5 -.- 2.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:19:43 38.0823 37.7218 2.0 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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