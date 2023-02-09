Balıkesir'de KORKUTAN DEPREM! 8 Şubat Bursa'da deprem mi oldu? 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi! Yaralı var mı? Son durum ne?
8 Şubat Gaziantep'te deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Balıkesir'de meydana gelen 4.1'lik deprem Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında "Bursa'da deprem mi oldu?", "Balıkesir deprem son dakika" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. İşte depreme ilişkin detaylar...
Son dakika haberi... Merkez üssü Gaziantep olan 7.4'lük depremin hemen ardından bir deprem de Balıkesir'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi. Vatandaşlar son durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Balıkesir depremi yaralı var mı? Balıkesir depremi nerelerden hissedildi?
ALAETTINKOY-GONEN (BALIKESIR)
06.02.2023, 07:24:32 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 13.1 km
KANDİLLİ SON DEPREMELER
2023.02.07 08:20:36 38.2152 38.5188 7.1 -.- 3.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:03:17 38.1060 38.0332 9.5 -.- 3.1 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 07:50:26 38.0910 36.6305 7.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:42:02 36.9102 36.5015 5.0 -.- 4.5 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 07:37:31 37.9768 37.4892 6.3 -.- 3.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:36:04 38.2260 36.5925 13.6 -.- 3.0 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:34:29 38.1457 36.7072 19.1 -.- 3.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:32:31 38.0775 36.6532 14.4 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:27:35 38.0330 37.4300 2.7 -.- 2.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:26:32 37.2433 35.8250 23.1 -.- 2.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.07 07:25:41 38.5720 40.8095 5.0 -.- 3.4 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.07 07:24:15 38.0478 36.7353 7.9 -.- 3.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:21:11 38.1622 36.0530 6.4 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.07 07:20:28 38.1587 36.9933 5.9 -.- 3.1 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:18:50 38.0325 36.5030 7.6 -.- 3.1 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:16:39 37.9910 37.5390 2.7 -.- 4.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:15:02 37.3747 36.8632 6.2 -.- 2.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:13:14 38.1825 38.4982 8.7 -.- 3.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.07 07:12:36 37.7062 37.4017 4.8 -.- 3.2 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:12:12 37.3177 36.8112 8.1 -.- 2.5 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:06:48 37.4435 37.0767 3.1 -.- 3.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:03:31 37.9453 37.1840 9.3 -.- 3.3 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:02:15 37.4262 37.0538 5.0 -.- 3.7 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:58:55 37.5685 37.2235 6.3 -.- 4.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:55:50 38.0883 38.1480 5.3 -.- 3.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:54:06 38.2505 37.6015 28.0 -.- 3.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:51:45 35.8757 35.9193 11.8 -.- 3.4 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.07 06:49:14 38.2113 37.8252 5.2 -.- 3.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:48:23 38.0522 37.4525 8.1 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:46:51 38.0565 36.5880 8.0 -.- 2.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:42:12 37.3350 37.0000 5.0 -.- 3.0 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:36:58 36.2378 36.2092 5.2 -.- 4.3 -.- NARLICA-(HATAY) İlksel
2023.02.07 06:35:51 37.8150 37.5655 5.0 -.- 3.4 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:30:02 37.8298 37.5863 4.3 -.- 4.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:29:03 38.0810 37.4397 5.0 -.- 3.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:26:29 37.6200 37.2867 5.7 -.- 3.1 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:25:23 38.1218 36.6203 8.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:23:48 38.1695 36.5608 8.2 -.- 2.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:20:14 37.2913 36.8742 5.7 -.- 3.1 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:16:16 37.6592 37.2217 5.0 -.- 4.2 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:13:13 37.8300 37.6290 2.3 -.- 5.6 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:08:57 37.9615 37.6043 5.4 -.- 5.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:07:18 38.1295 37.7013 5.0 -.- 3.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:05:34 38.0462 37.3777 5.0 -.- 3.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:02:53 37.2927 37.0802 6.5 -.- 4.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:00:26 38.2853 38.1218 5.0 -.- 3.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:55:56 38.1875 37.9273 5.7 -.- 3.7 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:53:28 38.0707 36.6343 3.4 -.- 4.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:47:34 35.8758 36.0493 5.0 -.- 4.7 -.- YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.07 05:46:00 38.2427 37.8390 5.0 -.- 2.9 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:43:27 38.0820 36.9362 5.3 -.- 4.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:41:56 37.1938 36.6968 5.3 -.- 3.3 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 05:39:02 38.5710 37.4447 1.2 -.- 4.2 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.07 05:37:25 37.1565 36.7010 4.4 -.- 3.0 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 05:35:24 38.1100 37.6548 5.3 -.- 3.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:34:37 37.8380 36.5852 5.0 -.- 3.8 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:26:51 38.3042 37.5125 5.0 -.- 3.3 -.- YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:24:56 38.1027 37.2573 4.2 -.- 3.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 05:18:51 38.5950 40.7808 1.8 -.- 2.8 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel
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