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Son dakika: Asrın felaketinde üçüncü gün! Başkan Erdoğan afet bölgesinde! Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Son dakika: Asrın felaketinde üçüncü gün! Başkan Erdoğan afet bölgesinde! Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

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