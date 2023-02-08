Son dakika: Asrın felaketinde üçüncü gün! Başkan Erdoğan afet bölgesinde duyurdu: 10 ilde toplu konut yapılacak | Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu...

CAN KAYBINI AÇIKLADI

Ziyaret ettiği çadır kentte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı sayımız 8 bin 574, yaralı sayımız ise 49 bin 133" dedi.

Çeşitli otellerin görüşmelerin yapıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Antalya, Alanya ve Mersin'deki otellere yerleşmek isterse tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tüm imkanlar oteller tarafından karşılanacak" şeklinde konuştu.