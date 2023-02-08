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Son dakika: Asrın felaketinde üçüncü gün! Başkan Erdoğan afet bölgesinde duyurdu: 10 ilde toplu konut yapılacak | Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Son dakika: Asrın felaketinde üçüncü gün! Başkan Erdoğan afet bölgesinde duyurdu: 10 ilde toplu konut yapılacak | Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret ettiği çadır kentte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı sayımız 8 bin 574, yaralı sayımız ise 49 bin 133" dedi. Başkan Erdoğan, deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde 1 yıl içinde toplu konutlar yapılacağını da açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu...

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CAN KAYBINI AÇIKLADI

Ziyaret ettiği çadır kentte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı sayımız 8 bin 574, yaralı sayımız ise 49 bin 133" dedi.

Çeşitli otellerin görüşmelerin yapıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Antalya, Alanya ve Mersin'deki otellere yerleşmek isterse tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tüm imkanlar oteller tarafından karşılanacak" şeklinde konuştu.

TOPLU KONUT MESAJI

Başkan Erdoğan afet bölgesinde yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 1 yıl içerisinde 10 ilde toplu konut yapmak" dedi.

Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki çadır kentte vatandaşları ziyaret etti...

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti.

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ

Koordinasyonla ilgili detaylı incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla görüştü.

Burada incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Deprem bölgesine giden Başkan Erdoğan'a bakanlar ve vekiller eşlik ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulunacak.

Başkan Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.

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