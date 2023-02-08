Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu? Marmara depremi...
"Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 ilde hissedilen 7.7'lik deprem sonrasında büyük İstanbul depremi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu?
"Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem sonrasında akıllara büyük İstanbul depremi için detaylar merak ediliyor. Konu hakkında değerlendirmeler merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 7.7. ve öğle saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"FARKLI BİR FAY PARÇACIĞINDA MEYDANA GELDİ"
Özener, "Sabaha karşı 04.17'de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24'te de Kahramanmaraş Ekinözü'nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı. Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor" dedi.
"Bu yüzyıllardır beklenen bir depremdir. Ama bu deprem şu ün olacak bu gün olacak bir düşüncemiz söz konusu değil. Bu bölgede Osmaniye üçgeninde, çatağında böyle bir depremi bekliyorduk."
"ARTÇI SAYISININ OLDUKÇA FAZLA OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"
Artçı depremlerin haftalarca, aylarca sürmesinin beklendiğini aktaran Özener, "Bodrum- Kos depreminin 9 bin tane artçısı vardı. 17 Ağustos'ta 18 bin artçı deprem kaydetmiştik. Peş peşe olan bu iki depremde de artçı sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
"TSUNAMİ TEHLİKESİNİN GEÇTİĞİNİ İLETTİK"
Tsunami uyarısına ilişkin de açıklama yapan Özener, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Akdeniz Karadeniz bağlantı denizlerde tsunami uyarı mesajı veriyor. Türkiye'de de biz bu uyarı mesajını AFAD'a gönderiyoruz. AFAD üzerinden bunun dağıtımı yapılıyor. Biz bu uyarı mesajını deprem sonrasında oluşabilecek tsunami ile ilgili uyarı mesajını göndermiştik. Daha sonra saat 12.59 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair, bu depremin tsunami oluşturamayacağına dair uyarıyı bize abone olan ülkelere ilettik. Dolayısıyla Türkiye'de de AFAD'a ilettik" dedi.
'Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara'nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara'da toplanmış değil. O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara... Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir.'
"BU DEPREMİN MARMARA'DAKİ OLASI BİR DEPREMİ TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Özener, meydana gelen bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını söyleyerek, "Doğu Anadolu fayında olan bir depremin Marmara'da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bu gibi durumlarda çok fazla yanlış ve hatalı bilgiler yayılmakta. Özellikle sosyal medyadaki bu tarz duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmektedir. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Anormal, olağanüstü bir durum olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.
DEPREM İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ...
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası doğru değildir. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmamıştır.
"Deprem sonrası Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı" iddiası doğru değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır.
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