AFAD gönüllü eğitimi ne kadar sürer? AFAD gönüllü eğitimi başvurular ne zaman sonuçlanır? e-Devlet AFAD Gönüllülük Sistemi!
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. İki yıkıcı depremin üçüncü gününde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Depremde etkilenen bölgelere ulaşarak depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Peki, “AFAD gönüllü eğitimi ne kadar sürer, başvurular ne zaman sonuçlanır? e-Devlet’ten nasıl AFAD gönüllüsü olunur? İşte, detaylar...
"AFAD gönüllü eğitimi ne kadar sürer?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bulunanlar eğitimlerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem felaketinin üçüncü gününde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Öte yandan AFAD gönüllüsü olmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte, AFAD gönüllü eğitimi ve başvuru şartları hakkında detaylar...
AFAD GÖNÜLLÜ EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER, BAŞVURULAR NE ZAMAN SONUÇLANIR?
AFAD gönüllü eğitimi süresi ve başvuruları yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilir. Konuya dair detaylı bilgi geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI
AFAD GÖNÜLLÜSÜ NE YAPAR?
Tamamıyla kendi isteğiyle, yardımlaşma ve dayanışma için bireysel çıkarlarını gözetmeden hiçbir maddi beklentisi olmadan yalnızca topluma yararlı olmak arzusuyla zamanını, fiziksel gücünü, yeteneğini, bilgi birikimini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.
AFAD gönüllüleri afet sırasında, afet öncesinde ve afetin ardından sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (beslenme, sağlık, barınma, psikososyal destek, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecek.
GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞVURU ŞARTLARI
AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.
AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.
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