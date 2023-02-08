3. seviye Acil Durum nedir? Üçüncü seviye acil durum ne anlama geliyor? DSÖ'den son dakika deprem kararı!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında '3. seviye acil durum' ilan etti. Peki 3. seviye acil durum nedir? Hangi durumlarda ilan edilir?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilimizde büyük oranda yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından AFAD, depremin seviyesini 4.seviye olarak açıklamıştı. DSÖ, Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan "3. Seviye Acil Durum" ilan etti. Peki 3. seviye acil durum nedir, ne analma geliyor?
3. SEVİYE ACİL DURUM NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?
DSÖ´nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ´nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu´na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti.
EN YÜKSEK ACİL DURUM SEVİYESİ
DSÖ'nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor ve DSÖ'nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.
DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum" dedi.
DEPREMİN SEVİYESİ 4.SEVİYE OLARA BELİRLENDİ!
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.
Depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi'nde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edilmektedir. Tüm Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
DEPREM ÖLÜ SAYISI VE YARALI SAYISI
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor. AFAD'dan yapılan son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 11:30 itibarıyla 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 40.910 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi. Toplamda 5 bin 775 bina yıkıldı.
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- 3. seviye Acil Durum nedir? Üçüncü seviye acil durum ne anlama geliyor? DSÖ'den son dakika deprem kararı!
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