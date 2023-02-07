Yüzyılın felaketinde ağır hasar alan TAG Otoyolu onarılıyor! Valilikten vatandaşlara kritik uyarı

Yardım faaliyetleri ve arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek için bu yolu bir an önce aktif hale getirmek istediklerini anlatan Şahin, "Tüm gece boyunca ekiplerimiz dolgu çalışması gerçekleştirdi. Otoyolda oluşan ve yolu kullanılmaz hale getiren yarıklar kapatıldı. Karayollarına bağlı ekipler, yolda yapacağı incelemenin ardından yolun açılması noktasında nihai kararı verecekler." diye konuştu.