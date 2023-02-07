Van deprem son dakika 2023! 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
"7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında bazı illerden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Van'da yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını sorguluyor. Peki, 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında bazı illerden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Van'da yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını sorguluyor. Peki, 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
7 ŞUBAT VAN VE KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD son depremler açıklamasına göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Henüz AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama gelmedi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.07 22:11:11 37.4128 36.9162 12.0 -.- 2.2 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 22:07:02 38.0830 37.4165 2.2 -.- 3.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:55:52 38.5915 39.3900 16.8 -.- 3.5 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.07 21:48:57 37.5492 37.6662 9.4 -.- 2.8 -.- PINARBASI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 21:43:21 38.0420 36.5098 5.4 -.- 3.3 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:43:10 37.4083 34.6512 7.3 -.- 3.2 3.5 MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.02.07 21:38:41 38.1622 37.8942 3.5 -.- 3.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:36:23 38.1628 36.9585 5.0 -.- 3.1 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:33:00 37.6840 37.6770 5.0 -.- 3.1 -.- YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 21:30:19 38.1092 37.8007 5.3 -.- 2.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:29:51 39.1322 40.1192 7.0 -.- 2.6 -.- OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.07 21:25:12 38.2510 37.6320 17.5 -.- 2.8 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:23:50 38.0458 36.4935 12.0 -.- 3.2 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:21:08 38.1908 37.9153 5.0 -.- 3.3 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:12:25 38.1533 37.8547 4.9 -.- 3.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 21:09:58 38.1028 36.6345 5.0 -.- 5.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 21:00:39 36.3470 36.3488 8.4 -.- 2.6 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.02.07 20:57:08 38.2088 38.0993 6.6 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 20:56:14 38.0098 36.4535 5.4 -.- 2.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:52:39 38.0852 37.2477 5.0 -.- 3.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:50:40 38.1428 36.8855 12.4 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:46:56 38.1122 36.8800 5.2 -.- 3.9 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 20:42:39 37.7845 38.6240 8.3 -.- 3.6 -.- KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
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