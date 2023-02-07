Van deprem son dakika 2023! 7 Şubat Van ve Kayseri’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında bazı illerden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Van'da yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını sorguluyor. Peki, 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...