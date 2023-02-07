Okul tatil olan iller! 2 hafta tatil olan iller hangileri? Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? Süre uzatıldı...
"2 hafta tatil olan iller hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını belirterek "Tatil süresi tamamında iki hafta oldu" dedi. Peki, 2 hafta tatil olan iller hangileri? Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? Süre uzatıldı...
"2 hafta tatil olan iller hangileri? Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını belirterek "Tatil süresi tamamında iki hafta oldu" dedi. Peki, 2 hafta tatil olan iller hangileri? Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? Süre uzatıldı...
2 HAFTA TATİL OLAN İLLER HANGİLERİ? SÜRE UZATILDI...
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Cumhuriyet tarihinin en büyük depremiyle yüz yüzeyiz." dedi.
Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden hep birlikte gelineceğini vurgulayan Bakan Özer, bugünlerin birlik ve beraberlik zamanı olduğunu kaydetti.
Özer şunları söyledi: "Birlik beraberlik zamanı içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri, gayet eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde süreçleri takip ediyor. İnşallah süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz."
Deprem bölgesindeki 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara verildi
Sözlerini ilave bir bilgi ile tamamlayacağını dile getiren Bakan Özer, daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatarak, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi. Özer, tekrar baş sağlığı dileyerek zorlukların üstesinden birlikte gelineceğine işaret etti.
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