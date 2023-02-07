Okul tatil olan iller! 2 hafta tatil olan iller hangileri? Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? Süre uzatıldı...

Deprem bölgesindeki 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara verildi

Sözlerini ilave bir bilgi ile tamamlayacağını dile getiren Bakan Özer, daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatarak, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi. Özer, tekrar baş sağlığı dileyerek zorlukların üstesinden birlikte gelineceğine işaret etti.