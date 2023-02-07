MEB SON DAKİKA: e-Sınavlar ertelendi mi? Elektronik sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

E-SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, NE ZAMANA KADAR?



Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.