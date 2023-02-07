MEB SON DAKİKA: e-Sınavlar ertelendi mi? Elektronik sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından eğitim ve öğretim hayatında değişimler yaşandı. Sınava girecek vatandaşlar e-Sınav'lar yapılacak mı, ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, MEB e-Sınav'lar hakkında yaptığı açıklama!
"e-sınavlar ne zaman yapılacak, ertelendi mi?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Dün yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı, e-sınavlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Haberin ardından konuyla ilgilenenler, elektronik sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB son dakika duyurusu...
E-SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, NE ZAMANA KADAR?
Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.
MEB E-SINAV NEDİR?
E- Sınav Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği merkezlerde bilgisayar üzerinden yapılan sınav sistemidir.Sınav görevi bulunan arkadaşların 20 dakika önceden sınav yerinde hazır bulunup, ana bilgisayarda MEBBİS üzerinden görevli girişi yapması gerekmektedir.
E-SINAV GÖZETMENLİK GÖREVİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
E-sınav gözetmenlik görevine mebbis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle başvuru yapabilirsiniz.
MEB E-SINAV SÜRESİ NE KADAR?
Toplam sınav süresi 20 + 45 = 65 dakikadır.
MEB e sınav puanı kaç?
MEB e sınav puanı 144'tür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB SON DAKİKA: e-Sınavlar ertelendi mi? Elektronik sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Deprem bölgelerine araç giriş çıkışı durduruldu mu? Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay... Sivil araç girişleri hangi illerde durduruldu? SON DAKİKA
- Hayatınızı kurtaracak! 7777'e mesaj gönder, konumun cebine gelsin! Ücretli mi ücretsiz mi? Deprem anında 'Neredeyim' yazdığında yetkililer bilgilendiriliyor mu?
- İskenderun Limanı nerede, hangi ilde? İskenderun Limanı yangın söndürüldü mü, son durum ne?
- 7 Şubat UÇUŞLAR İPTAL Mİ? İstanbul, Adana uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, Anadolu Jet, Sabiha Gökçen, Kahramanmaraş, İstanbul Havalimanı, Malatya,Gaziantep UÇAK SEFERLERİ!
- FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2023 | Evim fay hattında mı? Fay hattı nedir, nasıl kırılır? Kaç km derinlikte olur? Adresten deprem riski öğrenme
- AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!
- DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DSİ PERSONEL ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? İSİM LİSTESİ SORGULAMA!
- OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!
- 7.7'lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları
- Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
- Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...