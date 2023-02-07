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MEB SON DAKİKA: e-Sınavlar ertelendi mi? Elektronik sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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MEB SON DAKİKA: e-Sınavlar ertelendi mi? Elektronik sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından eğitim ve öğretim hayatında değişimler yaşandı. Sınava girecek vatandaşlar e-Sınav'lar yapılacak mı, ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, MEB e-Sınav'lar hakkında yaptığı açıklama!

"e-sınavlar ne zaman yapılacak, ertelendi mi?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Dün yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı, e-sınavlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Haberin ardından konuyla ilgilenenler, elektronik sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB son dakika duyurusu...

E-SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, NE ZAMANA KADAR?

Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

MEB E-SINAV NEDİR?

E- Sınav Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği merkezlerde bilgisayar üzerinden yapılan sınav sistemidir.Sınav görevi bulunan arkadaşların 20 dakika önceden sınav yerinde hazır bulunup, ana bilgisayarda MEBBİS üzerinden görevli girişi yapması gerekmektedir.

E-SINAV GÖZETMENLİK GÖREVİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E-sınav gözetmenlik görevine mebbis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle başvuru yapabilirsiniz.

MEB E-SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Toplam sınav süresi 20 + 45 = 65 dakikadır.

MEB e sınav puanı kaç?

MEB e sınav puanı 144'tür.

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