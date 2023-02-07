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Mehmetçik karadan ve havadan müdahale etti: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Mehmetçik karadan ve havadan müdahale etti: İskenderun Limanı’ndaki yangın söndürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.

Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda konteynerlerin devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı.

MEHMETÇİK KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE ETTİ: İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye ait görüntüler de yer aldı.

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