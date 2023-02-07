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İskenderun Limanı nerede, hangi ilde? İskenderun Limanı yangın söndürüldü mü, son durum ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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İskenderun Limanı nerede, hangi ilde? İskenderun Limanı yangın söndürüldü mü, son durum ne?

"İskenderun Limanı nerede?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası İskenderun Limanı'nda yangın çıktı. Deprem sırasında devrilen konteynerlerde çıkan yangının devam ettiği açılandı. Vatandaşlar, İskenderun Limanı nerede,yangın söndürüldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

Türkiye, dün sabah güne deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İskenderun'da bulunan eski bir limanda yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında alevler metrelerce yukarı yükseldi. Son yapılan açıklamaya göre yangının hala devam ettiği belirtildi. Peki, İskenderun Limanı nerede? İşte, detaylar...

İSKENDERUN LİMANI'NDA ÇIKAN YAGIN DEVAM EDİYOR!

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İSKENDERUN LİMANI NEREDE?

İskenderun Limanı, İskenderun Körfezi'nde Hatay ilinin İskenderun ilçesi si- nırları içerisinde kurulmuş, büyük ve modern bir limandır. Yurdumuzun ithalat ve ihracatı yanında, Ortadoğu'nun bir transit kapısı durumundadır. Liman, geniş bir yurtiçi ve yurtdışı hinterlanda sahip, genel bir limandır.

İskenderun Limanı, Akdeniz'in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet vermektedir.

Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahiptir. Liman, 1400 m. uzunluğunda bir mendireğe sahip olup, kuzey ve güney rüzgârlarından korunmaktadır. Liman girişinde derinlik 12 metredir. Demiryolu ve karayolu şebekesi ile bağlantılı genel amaçlı bir liman olup, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet vermektedir.

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