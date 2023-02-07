AFAD YARDIM İBAN- SMS NUMARALARI! AFAD BAĞIŞI nasıl yapılır? AFAD bölgesine nasıl yardım gönderilir? Bağış hesap bilgileri...

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.10 ilde toplam can kaybı 3 bin 419'a yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 534, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ederken bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte, depremzedelere yardım etmek isteyenler için iban ve sms bilgileri!