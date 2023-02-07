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AFAD YARDIM İBAN- SMS NUMARALARI! AFAD BAĞIŞI nasıl yapılır? AFAD bölgesine nasıl yardım gönderilir? Bağış hesap bilgileri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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AFAD YARDIM İBAN- SMS NUMARALARI! AFAD BAĞIŞI nasıl yapılır? AFAD bölgesine nasıl yardım gönderilir? Bağış hesap bilgileri...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye giden AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle vatandaşlardan battaniye, çadır, mont, bot gibi eşya yardımı istendi. Eşya ve para bağışı yapmak isteyenler, AFAD bağışı nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan banka hesap bilgileri...

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.10 ilde toplam can kaybı 3 bin 419'a yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 534, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ederken bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte, depremzedelere yardım etmek isteyenler için iban ve sms bilgileri!

AFAD İBAN NUMARALARINI PAYLAŞTI!

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.

AFAD SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

AFAD konuyla alakalı resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir)"

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

BALGAT ŞUBESİ

TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No : KTEFTRIS

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