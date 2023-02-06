YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? Hangi üniversiteler tatil? YÖK SON DAKİKA DUYURU!
"Üniversiteler tatil mi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem 10 ilde de felakete yol açtı. Can kaybının 1498'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 8 bin 533 olduğu depremin ardından eğitime de ara verildi. Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer tüm ülkede okulların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı. Öğrenciler, "üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün?", "Hangi üniversiteler tatil?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, YÖK son dakika duyuruları...
Ülke genelinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, ülkemiz deprem felaketiyle karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı, 300'e yakın vatandaş hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 ilde okullar tatil edildi.Üniversite öğrencileri de okulların tatil olup, olmadığını sorguluyor. İşte, detaylar...
OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Deprem sebebiyle tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL?
Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.
ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimlerin kimlikleri açıklandı mı?
- YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? Hangi üniversiteler tatil? YÖK SON DAKİKA DUYURU!
- 81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...
- AFAD IBAN DEPREM | AFAD SMS nasıl atılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır? Deprem yardım SMS numarası nedir?
- ÖSYM son dakika açıkladı! Sınav başvuru tarihleri değişti! TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?
- Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!
- İlksel deprem ne demek? İlksel nedir, anlamı ne? Suni deprem nasıl yapılır?
- Gaziantep DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı var mı? Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? 7.7'lik deprem sonrası Gaziantep Kalesi'ne ne oldu? Son durum ne?
- Kar tatili olan iller listesi! 7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
- Pazarcık'tan hangi fay hattı geçiyor? Deprem bölgesi Pazarcık nerede? Pazarcık Kahramanmaraş arası kaç km?
- Malatya Havalimanı kapandı mı, uçak seferleri iptal mi? DHMİ Malatya Erhaç Havalimanı yıkıldı mı, ne oldu? MALATYA DEPREM SON DURUM!
- 8.5 büyüklüğünde deprem olacak iddiasına yalanlama! Sosyal medyada akşam saatlerinde deprem olacak iddiası...