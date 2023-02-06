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Dünyanın gözü Türkiye'de 7,4'lük depremde! Peş peşe taziye mesajları

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Dünyanın gözü Türkiye’de 7,4’lük depremde! Peş peşe taziye mesajları

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ayrıca; Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, depremi ve depremde yaşanan can ve mal kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

TDT olarak, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kardeş Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Ömüraliyev, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk halkının gücünün ve direncinin bu felaketin en kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DEPREMDE YAŞANAN CAN KAYIPLARI SEBEBİYLE TAZİYE MESAJI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Pakistan'a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad'ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

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