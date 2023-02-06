Dünyanın gözü Türkiye'de 7,4'lük depremde! Peş peşe taziye mesajları
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ayrıca; Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.
Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, depremi ve depremde yaşanan can ve mal kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
TDT olarak, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kardeş Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Ömüraliyev, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk halkının gücünün ve direncinin bu felaketin en kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DEPREMDE YAŞANAN CAN KAYIPLARI SEBEBİYLE TAZİYE MESAJI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.
Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Pakistan'a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad'ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?
- Depremin sebebi HAARP projesi mi? HAARP teknolojisi NELER YAPABİLİR? HAARP saldırısı ne demek? Sea-based X-band Radar gemisi nedir?
- Balıkesir'de KORKUTAN DEPREM! 6 Şubat Bursa'da deprem mi oldu? 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi! Yaralı var mı? Son durum ne?
- Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
- 6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!
- 2023'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlemlenmiştir?
- Leonarda Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
- Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu? 6 Şubat FB Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? TFF duyurdu!
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Şubat İnstagram ne zaman düzelecek? Sosyal medya platformu erişim sorunu!
- İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı.O öldü ve insanlık için en iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?
- EYT'liler bu 3 detaya dikkat! ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? Sömestr tatili uzatıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMALARI!