06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem 10 ilde etkili oldu! AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi!

Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem 10 ilde etkili oldu! AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş’taki 7.4’lük deprem 10 ilde etkili oldu! AFAD’dan açıklamalar peş peşe geldi!

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kenti etkiledi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 440 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA