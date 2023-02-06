Sela ne zaman okunur? Sela anlamı nedir, neden okunur? İslamiyet’te Sela’nın önemi!

Sonuç itibarıyla dini açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla sala okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dini açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.