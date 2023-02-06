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Pazarcık'tan hangi fay hattı geçiyor? Deprem bölgesi Pazarcık nerede? Pazarcık Kahramanmaraş arası kaç km?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Pazarcık’tan hangi fay hattı geçiyor? Deprem bölgesi Pazarcık nerede? Pazarcık Kahramanmaraş arası kaç km?

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. Dperemin sarsıntısı birçok ilde hissedilmeye devam ederken, vatandaşlar konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, Pazarcık'tan hangi fay hattı geçiyor? işte, detaylar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin sarsıntısı birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Can kaybının ise1014'e yükseldiği açıklandı. Deprem haberlerini takip eden vatandaşlar, "Pazarcık'tan hangi fay hattı geçiyor?", "Pazarcık Malatya arası kaç km?" İşte, detaylar...

PAZARCIK NEREDE?

Pazarcık, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir. 1933'te Gaziantep'e bağlanan Pazarcık, 1941'de yeniden Kahramanmaraş'a bağlandı.

PAZARCIK'TAN HANGİ FAY HATTI GEÇİYOR?

Pazarcık, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor.

PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ ARASI KAÇ KM?

Kahramanmaraş merkezine uzaklığı 47 kilometredir.Eski ilçe merkezinin 1 km kuzeydoğusunda bulunan "Kırk Mağaralar" yöresinin M.Ö 3500-3000 yılları arasında önemli bir yerleşim merkezi olduğu kabul edilir.

Bugünkü Pazarcık'ın (aşağı Pazarcık) yerleşik bulunduğu alan Osmanlı döneminde tren yolunun buradan geçmesi ve hükûmet konağının buraya taşınmasından dolayı yerleşime açılmış olup şehir buraya taşınmıştır. İlçenin başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. 1980'li yıllardan sonra özellikle yurt dışına giden iş gücünden dolayı değişime uğramıştır.

Pazarcık ilçenin kuzeyinde Çağlayancerit, güneyinde Gaziantep Yavuzeli, Şehitkamil ve Nurdağı, batısında Türkoğlu ve Kahramanmaraş merkezi ve doğusunda Adıyaman Gölbaşı, Besni ve Araban ilçeleri bulunmaktadır.

İlçenin yüzölçümü 1551 Kilometre olarak ölçülmüştür Denizden yüksekliği ise 731 metreyi bulmaktadır. Kuzeyinde Kandil tepesi (1704) metre ve doğusunda yer alan Ganidağı ise (1230) metre ile en yüksek noktalardır. Pazarcık, düz ve yer yer engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Merkezde bulunan Kartalkaya Barajının suyu ile Gaziantep ilimizin içme suyunu karşılamaktadır. Narlı ovasındaki tarımsal arazilerin sulanmasında yine baraj gölünün suyu kullanılır. İklimi akdeniz ve kara ikliminin geçiş özellikleridir. Bitki örtüsü makidir, ormanlar Meşe, Yabani Antep Fıstığı ve Çam gibi ağaçlardan oluşur.

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