OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA! Osmaniye’de kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? 6 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ!

Türkiye, büyük deprem felaketiyle karşı karşıya. Kahramanmaraş depremi başta Osmaniye olmak üzere birçok kentten hissedilirken, deprem artçıları da hala devam ediyor. Kent genelinde bazı binalar yıkılırken göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor..Osmniye'de yaşayan vatandaşlar, deprem hakkında detayları öğrenmek istiyor..İşte Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı...