Okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB SON DAKİKA TARİH VERDİ!
Yurdun birçok bölgesinde başlayan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Kahramanmaraş'ta sahaba karşı yaşanan deprem 10 ili de sarsıntıya uğrattı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında eğitime verilen aranın uzatılacağı belirtildi. Bugün yaşanan deprem felaketinin ardından öğrenci ve velirler, "okullar ne zaman açılacak?", "15 tatil uzatıldı mı?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, okulların açılacağı yeni tarih...
Okulların açılacğı tarih öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Yarıyıl tailinde olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bugün yaşanan deprem felaketinin ardından "15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak?" sorularına cevap arıyor. Öğrenciler ve veliler "yarıyıl tatili uzatıldı mı?" sorusunu araştırırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son dakika açıklamasında okulların açılacağı tarihi duyurdu. İşte, okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem için okullarda ders zili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü çalacaktı ancak yaşanan depremler nedeniyle okulların açılacağı tarih uzatıldı.
DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?
Deprem ve ve kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar'da eğitime bir gün, Bingöl ve Muş'ta iki gün ara verildi.
Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman'ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü, Siirt'in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak.
Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu'nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi.
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