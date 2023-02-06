Malatya Havalimanı kapandı mı, uçak seferleri iptal mi? DHMİ Malatya Erhaç Havalimanı yıkıldı mı, ne oldu? MALATYA DEPREM SON DURUM!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 kentin etkilendiği depremlerde 912 kişi yaşamını yitirdi. Depremin en çok hissedilği bölgedeki Malatya Havalimanı'nın çöktüğüne dair son dakika açıklaması geldi. İşte, haberin detayları..
"Malatya Havalimanı kapandı mı, yıkıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürerken, 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı'nında hasar meydana geldi. Peki, "Malatya Havalimanı kapandı mı, uçak seferleri iptal mi?" İşte, detaylar...
ÖLÜ SAYISI 912'YE YÜKSELDİ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş ve çevredeki 10 kentin etkilendiği depremlerde 912 kişi hayatını kaybetti.
MALATYA HAVALİMANI KAPANDI MI, UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.
MALATYA'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR!
Malatya'da 4.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.
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