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Kimler kan bağışı yapabilir, nasıl yapılır? DEPREM İÇİN KAN BAĞIŞI | Kan vermeden önce sigara içilir mi? E-DEVLET KAN GRUBU ÖĞRENME!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Kimler kan bağışı yapabilir, nasıl yapılır? DEPREM İÇİN KAN BAĞIŞI | Kan vermeden önce sigara içilir mi? E-DEVLET KAN GRUBU ÖĞRENME!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ilimizi de etkisi altına alan deprem felaketi tüm Türkiye'yi sarsmış durumda. Meydana gelen depremin ardından kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin detayları araştırıyor. Kızılay'a kan bağışı için başvurmak isteyenler, "Kimler kan bağışı yapabilir?","Kan vermeden önce nerelere dikkat edilmeli?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, haberin detayları...

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini sabaha karşı yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, can kaybının 2921'e yüseldiğini açıkladı. Depremzedeleri kurtarma çalışmaları sürerken, Kızılay'a kan bağışında bulunmak isteyen vatadanşlar, konuya dair detayları sorgulamaya başladı. İşte, kan vermeden önce yapılması gerekenler...

KAR VERMEDEN ÖNCE SİGARA İÇİLİR Mİ?

Kan vermeden önceki bir saat boyunca sigara içilmemeli ve herhangi bir kan sulandırıcı alkol ve tütün mamulleri tüketilmemeli.

KAN BAĞIŞI ŞARTLARI NEDİR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65'ini doldurmamak gerekir.) İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

KAN GRUBU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kan grubunuzu E-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz fakat E-Devlet üzerinden kan grubu kartı almanız mümkün değildir.

KAN GRUBUNA NEREDEN BAKILIR?

Kan grubu bilginizi, işlemi yaptığınız sağlık kuruluşundan alacağınız kan grubu kartı ile yanınızda taşıyabilir ve gerekli yerlerde kullanabilirsiniz. Kan grubu kartı bulunmayanlar, kan grubuna nereden bakılır diye merak etmektedir. E-Nabız sisteminden kan grubu bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

KAN GRUBU ÖĞRENME EKRANI

Kan grubuna ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edin.

E-Nabız web sitesine giriş yapın.

İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun.

Önünüze çıkacak olan sayfada "Tahlillerim" kısmına tıklayın.

Kan grubu testinin yapıldığı tarihi görüntüleyin.

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