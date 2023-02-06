Hangi üniversiteler tatil? YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? YÖK SON DAKİKA DUYURU!
"Üniversiteler tatil mi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem 10 ilde de felakete yol açtı. Can kaybının 2921'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 15 bin 834 olduğu depremin ardından eğitime de ara verildi. Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer tüm ülkede okulların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı. Öğrenciler, "üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün?", "Hangi üniversiteler tatil?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, YÖK son dakika duyuruları...
Ülke genelinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, ülkemiz deprem felaketiyle karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi. Can kaybının 2921 olduğu bölgede 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı.Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 ilde okullar tatil edildi.Üniversite öğrencileri de okulların tatil olup, olmadığını sorguluyor. İşte, detaylar...
OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Deprem sebebiyle tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL?
Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.
ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
- Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...
- DEPREM BİSMİLLAHİLLEZİ DUASI: Deprem anında okunacak dua! Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali!
- Fay hattı nedir? Fay hattı türleri nelerdir? e-Devlet illere göre fay hattı öğrenme! MTA | AFAD fay hattı nasıl sorgulanır?
- Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
- Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Milli Yas resmi tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?
- Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak?
- Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB SON DAKİKA TARİH VERDİ!
- Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?