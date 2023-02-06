07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hangi üniversiteler tatil? YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? YÖK SON DAKİKA DUYURU!

Hangi üniversiteler tatil? YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? YÖK SON DAKİKA DUYURU!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
ABONE OL
Hangi üniversiteler tatil? YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? YÖK SON DAKİKA DUYURU!

"Üniversiteler tatil mi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem 10 ilde de felakete yol açtı. Can kaybının 2921'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 15 bin 834 olduğu depremin ardından eğitime de ara verildi. Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer tüm ülkede okulların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı. Öğrenciler, "üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün?", "Hangi üniversiteler tatil?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, YÖK son dakika duyuruları...

Ülke genelinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, ülkemiz deprem felaketiyle karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi. Can kaybının 2921 olduğu bölgede 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı.Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 ilde okullar tatil edildi.Üniversite öğrencileri de okulların tatil olup, olmadığını sorguluyor. İşte, detaylar...

OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Deprem sebebiyle tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL?

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.

ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA