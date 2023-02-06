Dershaneler tatil mi son dakika? 1 haftalık tatilde dershaneler açık mı, kapalı mı? 6 Şubat açıklama...

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında, sadece deprem bölgesindeki illerin değil, çevredeki illerin de suhuletli biçimde süreci yönetmesi için tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.