Dershaneler tatil mi son dakika? 1 haftalık tatilde dershaneler açık mı, kapalı mı? 6 Şubat açıklama...
"Dershaneler tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Depremden etkilenen 10 il için iki hafta tatil açıklaması gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 81 ilde yaşayan vatandaşlar için son dakika duyurusu geldi. Peki, Dershaneler tatil mi son dakika? 1 haftalık tatilde dershaneler açık mı, kapalı mı? 6 Şubat açıklama...
"Dershaneler tatil mi son dakika? 1 haftalık tatilde dershaneler açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremden etkilenen 10 il için iki hafta tatil açıklaması gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 81 ilde yaşayan vatandaşlar için son dakika duyurusu geldi. Peki, Dershaneler tatil mi son dakika? 1 haftalık tatilde dershaneler açık mı, kapalı mı? 6 Şubat açıklama...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.
Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında, sadece deprem bölgesindeki illerin değil, çevredeki illerin de suhuletli biçimde süreci yönetmesi için tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.
"10 İLİMİZDEKİ OKULLARIMIZIN TAMAMI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET İÇİN AÇIK TUTULACAK"
Böylece millet, devlet olarak hem süreçleri daha rahat biçimde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırma anlamında bu kararı aldık. Ama tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımıza hizmet için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz şekilde intikal ettirilecek."
BAZI SINAVLARIN BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ
Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
DERSHANELER TATİL Mİ SON DAKİKA?
Dershanelerin tatil olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com. tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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