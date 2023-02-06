AFAD görevlisi başvuru şartları neler? AFAD gönüllüsü nasıl olunur? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI!

Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. AFAD gönüllülük başvurularının nasıl yapılacağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetinde yaşanan depremin ardından sorgulanmaya başladı. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Depremzedelere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından hizmete konulan 'gönüllülük başvuru sistemi'ni araştırıyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartlar neler?