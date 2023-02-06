AFAD görevlisi başvuru şartları neler? AFAD gönüllüsü nasıl olunur? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetinde deprem yaşandı. Depremzedelere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından hizmete konulan 'gönüllülük başvuru sistemi'ni araştırmaya başladı. Peki, "AFAD gönüllük sistemine nasıl başvurulur, şartları neler?" İşte, e-devlet başvuru ekranı!
Türkiye, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. AFAD gönüllülük başvurularının nasıl yapılacağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetinde yaşanan depremin ardından sorgulanmaya başladı. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Depremzedelere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından hizmete konulan 'gönüllülük başvuru sistemi'ni araştırıyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartlar neler?
AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?
AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir.
Gönüllü adayları, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.
AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.
- AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
- AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.
BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GERENLER!
1. ADIM
AFAD gönüllülük sistemine girdikten sonra 'Yeni başvuru' butonuna tıklıyoruz.
2. ADIM
Açılan sayfada gönüllülük taahhütnamesini okuduktan sonra metni okuyup, onaylamanız gerekiyor.
3. ADIM
Başvuru formunda ise kişisel bilgilerinizi girerek, bilgilerin size ait olduğunu onayladıktan sonra başvurunuz oluşturulacaktır.
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