7.4’lük deprem 10 ilde hissedildi! Acı haberler peş peşe geliyor

KİLİS'TE SON DURUM

Kilis Valiliği: "(Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır."

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.