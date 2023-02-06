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7.4'lük deprem 10 ilde hissedildi! Acı haberler peş peşe geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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7.4’lük deprem 10 ilde hissedildi! Acı haberler peş peşe geliyor

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem 10 ilde hissedilirken acı haberler peş peşe geldi.

Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği bildirildi: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay.

KİLİS'TE SON DURUM
Kilis Valiliği: "(Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır."

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

OSMANİYE
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ADIYAMAN
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DİYARBAKIR
Son gelen bilgilere göre Diyarbakır'dA ölü sayısı 14'e yükseldi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 6 binanın yıkıldığını belirtti.

MALATYA
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 77 vatandaşımız da yaralı. Kentte 19 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

HATAY
Hatay Valisi Rahmi Doğan, deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

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