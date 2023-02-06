7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
"7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında Milli Yas ilan etti. Peki, 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
"7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında Milli Yas ilan etti. Peki, 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasını yaptı.
7-8-9-10 ŞUBAT BANKALAR VE KARGOLAR AÇIK MI?
Kurumların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?
Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.
Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.
Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.
"Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.
Öte yandan uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı sebebiyle 14 Ocak 2012'de, Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden Japonlar için 18-21 Mart 2011'de Türkiye'de ulusal yas ilan edilerek, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
- Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Milli Yas resmi tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?
- Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu?
- Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB SON DAKİKA TARİH VERDİ!
- Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?
- Dershaneler tatil mi son dakika? 1 haftalık tatilde dershaneler açık mı, kapalı mı? 6 Şubat açıklama...
- Kahramanmaraş deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ölü ve yaralı isimlerin kimlikleri açıklandı mı?
- YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? Hangi üniversiteler tatil? YÖK SON DAKİKA DUYURU!
- 81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...
- AFAD IBAN DEPREM | AFAD SMS nasıl atılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır? Deprem yardım SMS numarası nedir?