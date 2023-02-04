Aydın’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açıyor

Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak. Erdoğan, 24 Kasım'da İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Nazilli'de de vatandaşlara seslenecek.