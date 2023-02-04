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Aydın'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açıyor

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Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Aydın’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan 92 eseri bugün hizmete açıyor

Başkan Erdoğan, bugün Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak.

Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak. Erdoğan, 24 Kasım'da İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Nazilli'de de vatandaşlara seslenecek.

5 İLÇEYE DOĞALGAZ
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ İLERLEYEN SÜREÇTE AÇILACAK
Ökten, Aydın Şehir Hastanesi yatırımının ise daha sonraki süreçte açılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız toplu açılış töreni için kentimize geliyor.

Efeler ve Nazilli'deki törenlerde halkla buluşacak. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanımız programın yoğunluğuna göre Aydın'a tekrar bir ziyareti söz konusu olabilir. Açılışı yapılacak yatırımlar arasında Şehir Hastanesi bulunmuyor. Hastane ve diğer kamu yatırımlarının açılışları ilerleyen süreçte yapılacak" diye konuştu.

Başkan Ökten, Aydınlı vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış törenine davet etti.

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