Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli? Gökçeada Belediyesi’nde ne oldu? Gökçeada Belediyesi hangi partiden?

Soruşturma kapsamında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan araştırmada Çetin ile ortak hareket ettiği ileri sürülen şebekenin; Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlendi. Şebekenin, ayrıca imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı ortaya çıktı.