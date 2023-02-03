Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli? Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu? Gökçeada Belediyesi hangi partiden?
Son dakika haberleri... Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran’ın da bulunduğu 5 şüpheli Adliye’ye sevk edilirken Ünal Çetin tutuklandı. Peki Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli? Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu?
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşanan imar skandalının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olmak üzere 5 şüpheli dün Adliye'ye sevk edilmişti. Büyük imar yolsuzluğuna ev sahipliği yapan İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı. Konuya ilişkin detayları araştıran vatandaşlar arama motorlarında "Gökçeada Belediyesi hangi partiden?", "Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin gelişmeler...
GÖKÇEADA BELEDİYESİ'NDE NE OLDU?
Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan aralarında İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da bulunduğu 5 şüpheli dün Adliye'ye sevk edildi.
HESAP HAREKETLERİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ
İstanbul'da bulunan ve Erzurum Palandöken'de tatile gitmeye hazırlandığı sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Seval Duran da polis eşliğinde Çanakkale'ye getirildi. İddiaya göre Duran, işletme ruhsatlarının ve imar izinlerinin verildiği günler hesap hareketlerinde ciddi artışların olduğu tespit edildi. Bir otel için işletme ruhsatı verildiği gün Duran'ın banka hesabına 400 bin lira geçtiği saptandı. Bu miktar soruşturma birimlerince şüpheli bulundu.
Soruşturma kapsamında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan araştırmada Çetin ile ortak hareket ettiği ileri sürülen şebekenin; Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlendi. Şebekenin, ayrıca imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı ortaya çıktı.
7 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ!
Operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin müteahhit B.B, rüşvete aracılık ettiği ileri sürülen R.G., başkanla bir dönem birlikte ticaret yapan kamu görevlisi E.B. gözaltına alındı. İmar Müdürü Seval Duran'ın ise İstanbul'da olduğu tespit edildi. Başkan Ünal Çetin'in evinde yapılan aramalada üçü ruhsatsız olmak üzere 4 adet silah ve 7 bin Euro ele geçirilirken, şebekenin mal varlıkları ve hesap hareketleri de incelemeye alındı.
ÜNAL ÇETİN KİMDİR?
10 Nisan 1972 tarihinde Ezine Çanakkale'de doğan Ünal Çetin; ilköğretimini Ezine; orta ve lise eğitimini ise babasının memuriyeti sebebiyle geldikleri Gökçeada'da tamamladı.
Yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlayıp 1993 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde meslek hayatına başladı. Bitlis'teki görevinin ardından Gökçeada'ya tayin olan Çetin, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli? Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu? Gökçeada Belediyesi hangi partiden?
- ATEŞ KUŞLARI ATV CANLI İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölüm kesintisiz, Full HD, bedava, şifresiz İZLE! 📺 Tek parça SEYRET
- Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? Çin casus balonu neyi gözetliyor?
- Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Tutarlar Yenilendi! Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Şartları neler? Kimler alabiliyor?
- EYT'de Sigorta Girişi+PRİM FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
- 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
- 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
- İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
- İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
- Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...
- Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?
- Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...