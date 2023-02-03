Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? Çin casus balonu neyi gözetliyor?
Çin casus balonu nedir sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ABD semalarında tespit edilen Çin casus balonuna dair detaylar araştırılıyor. ABD ile Çin arasından gerilime neden olan casus balon ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. Peki casus balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor?
Casus balon olayı küresel bir gerilime sebep olurken konuya ilişkin detaylarda merak konusu oldu. İlk olarak Amerika tarafından kullanılan casus balon bu sefer kendisine karşı kullanıldı. Durum Çin ve ABD arasındaki gerilimi bir hayli arttırırken bir yandan da vatandaşlar arama motorlarında "Casus balon nedir, ne işe yarar?", "Çin casus balonu neyi gözetliyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki casus balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...
CASUS BALON NEDİR?
Casus balonu, ulaşabildiği yüksek irtifa nedeniyle radara yakalanmazlar. Bu balonlar yüksek irtifa ve boyutları nedeniyle tehlikelidirler ve herhangi bir yerleşim yerine zarar verme ihtimalleri nedeniyle düşürülmek yönünde bir hamle tercih edilmez. Nitekim, ABD de Çin'in istihbarat balonunu düşürmemiştir.
İstihbarat balonları Soğuk Savaş'tan itibaren kullanılıyor. Ancak uyduların ortaya çıkmasıyla birlikte istihbarat toplama hamlesi uzaya yönlendirildiği için özellikle son yıllarda oldukça az sayıda bulunuyor.
İLK NE ZAMAN KULLANILDI?
Casus balonlar, ilk olarak 1860'larda Amerikan iç savaşı sırasında kullanıldı. Öte yandan ABD, son yıllarda bu fikri yeniden canlandırdı, ancak balonları yalnızca Amerikan topraklarında kullanma eğiliminde oldu.
ÖZELLİKLERİ NELER?
Rüzgarla taşınan casus balonunun altında kamera gibi casusluk ekipmanı bulunuyor. Balona takılan ekipman, radar içerebiliyor ve güneş enerjisiyle çalışabiliyor.
KAÇ METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞABİLİYOR?
Balonlar, genel olarak 24 bin metre ila 37 bin metre yükseklikte görev yapıyor. Ticari uçakların, 12 bin metreden daha yüksekte uçamadığı biliniyor.
ÇİN CASUS BALONU NEYİ GÖZETLİYOR?
ABD'nin yaklaşık kıtalararası 150 balistik füzesine ev sahipliği yapan bölgeye yakın bir konumda fark edilmesi dikkatlari çekti.
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- Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? Çin casus balonu neyi gözetliyor?
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