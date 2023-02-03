Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? Çin casus balonu neyi gözetliyor?

Casus balon olayı küresel bir gerilime sebep olurken konuya ilişkin detaylarda merak konusu oldu. İlk olarak Amerika tarafından kullanılan casus balon bu sefer kendisine karşı kullanıldı. Durum Çin ve ABD arasındaki gerilimi bir hayli arttırırken bir yandan da vatandaşlar arama motorlarında "Casus balon nedir, ne işe yarar?", "Çin casus balonu neyi gözetliyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki casus balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

CASUS BALON NEDİR?

Casus balonu, ulaşabildiği yüksek irtifa nedeniyle radara yakalanmazlar. Bu balonlar yüksek irtifa ve boyutları nedeniyle tehlikelidirler ve herhangi bir yerleşim yerine zarar verme ihtimalleri nedeniyle düşürülmek yönünde bir hamle tercih edilmez. Nitekim, ABD de Çin'in istihbarat balonunu düşürmemiştir.