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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış Tatbikatı-2023”ü icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu.

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