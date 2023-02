Başkan Erdoğan Afyonkarahisar - Şuhut yolu açtı! 12 dakikaya düşecek | 2023’te bölünmüş yol uzunluğu 30 KM’yi bulacak

AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT ARASI 12 DAKİKAYA DÜŞECEK

Afyonkarahisar-Şuhut arası 12 dakikaya düşecek. Eğitimden sağlığa her alanda artık ülkemizin her fertleri artık hayallerini gerçekleştirebilecek imkanlara sahiptir. Her kesimden vatandaşın bu zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlanıyoruz. Hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor.

Afyonkarahsiar Şuhut Karayolu'nun bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.