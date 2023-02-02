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Afyonkarahisar - Şuhut yolu açılıyor! 22 kilometrelik yolun açılışını Başkan Erdoğan yapacak

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Afyonkarahisar - Şuhut yolu açılıyor! 22 kilometrelik yolun açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Afyonkarahisar'daki 22 kilometrelik Şuhut yolu, seyahat süresini düşürecek. Bölünmüş yolla yıllık toplam 76,4 milyon TL tasarruf sağlanacak. Yolun hizmete girmesiyle seyahat süresi 12 dakikaya düşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar-Şuhut bölünmüş kara yolunun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacağını duyurdu.

Türkiye ulaşımda yaptığı dev yatırımlarla milletin refahını artırmayı sürdürüyor. Bu eserlerden birisi de Afyonkarahisar-Şuhut bölünmüş kara yolu. Afyonkarahisar-Şuhut yolu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

22 KM UZUNLUĞUNDA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek yön olarak hizmet veren 22 kilometre uzunluğundaki Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bölünmüş yol standardına yükseltildiği ifade edilerek şöyle denildi:

YILLIK TOPLAM 76,4 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK
Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle Şuhut ilçesinin başta Afyonkarahisar olmak üzere bölgedeki merkezlere güvenli ve konforlu erişimi tesis edildi. Ayrıca, hızlı ve kolay ulaşımın sağlanmasıyla ilçenin gelişiminin önü açıldı. Yolun hizmete girmesiyle seyahat süresi 27 dakikadan 12 dakikaya düştü. Proje ile zamandan 58,5 milyon TL, akaryakıttan 17,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 76,4 milyon TL tasarruf sağlanacak. Egzoz salınımı 2 bin 204 ton azaltılacaktır.

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