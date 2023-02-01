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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tokat - Sivas yolu, Kızıliniş mevkiinde yolun karlı olmasından ötürü kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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