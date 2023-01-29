Van'da deprem mi oldu? 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER
Son dakika haberler... Az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye-İran sınır bölgesinde gerçekleşen depreme dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki deprem mi oldu? 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Saat 17.41'de meydana gelen deprem 4.8 şiddetinde meydana geldi. Peki deprem mi oldu? 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte Türkiye-İran sınır bölgesinde gerçekleşen depreme ilişkin detaylar...
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 17.41'de gerçekleşen deprem ülkemizde Türkiye'deki çevre illerden de hissedildi.
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
29.01.2023, 17:41:12 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 5.0 km
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.29 17:41:12 38.5977 44.8668 5.0 -.- 4.5 4.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 15:34:27 41.1905 24.8763 5.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2023.01.29 14:05:05 38.7238 44.7607 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 13:22:36 38.5398 26.3985 18.9 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)
2023.01.29 12:07:24 37.4215 31.9858 8.2 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA)
2023.01.29 11:42:48 37.4302 31.9827 5.4 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA)
2023.01.29 11:21:11 39.4642 27.8270 7.2 -.- 2.0 -.- TASPINAR-(BALIKESIR)
2023.01.29 11:04:26 40.5793 27.2430 11.9 -.- 3.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)
2023.01.29 09:08:26 36.9530 27.5743 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.01.29 07:57:59 40.4107 28.8685 10.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2023.01.29 07:22:48 37.1740 35.9140 23.7 -.- 1.6 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA)
2023.01.29 06:48:05 38.3830 45.1705 3.5 -.- 3.9 -.- IRAN
2023.01.29 06:18:05 38.3895 45.1333 11.9 -.- 2.8 -.- IRAN
2023.01.29 06:09:08 37.0348 28.4002 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
2023.01.29 05:32:32 38.4517 45.1463 15.4 -.- 3.4 -.- IRAN
2023.01.29 04:16:00 39.1182 27.8043 8.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2023.01.29 03:45:44 39.3492 26.2688 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.01.29 03:37:40 38.4378 45.1193 14.8 -.- 2.9 -.- IRAN
2023.01.29 03:37:25 39.3160 26.2928 15.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.01.29 02:53:48 38.5743 44.8647 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 02:43:17 38.3765 27.2247 7.4 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
2023.01.29 02:34:27 38.5345 44.8948 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 02:27:20 38.3430 45.0723 14.2 -.- 3.6 -.- IRAN
2023.01.29 02:11:19 38.3358 45.1962 13.1 -.- 2.6 -.- IRAN
2023.01.29 01:49:21 39.5038 26.0598 18.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.01.29 01:28:13 38.5340 44.9412 5.0 -.- 3.6 -.- IRAN
2023.01.29 01:22:53 36.4255 27.6237 23.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.01.29 01:22:26 35.9003 25.3470 129.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.01.29 01:14:14 38.2833 38.7978 5.8 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2023.01.29 00:59:20 36.1425 28.7195 30.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2023.01.29 00:40:48 37.0858 28.3765 8.0 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Van'da deprem mi oldu? 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER
- Pasaport ne zaman gelir? Çıkması ne kadar sürer? 6 ay, 1-2+3+10 yıl... 2023 ZAMLI ücreti ne kadar, kaç TL? Pasaport DURUM SORGULAMA EKRANI
- 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Açıklama geldi...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
- HAC Kayıtları için SON GÜNLER! 2023 Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? e-Devlet Başvuru Ekranı
- DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı 2023 sınav takvimi açıklandı mı?
- Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?
- 30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...
- EYT'de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...
- 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?
- Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
- 5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL'ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT'li...