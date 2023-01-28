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Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar Resmi Gazete’de

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

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