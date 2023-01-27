Taşı toprağı altın! Bilecik’te 109 tonluk rezerv bugün açılıyor: İlk külçeyi Başkan Erdoğan dökecek

Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin pazarlara gerek ulusal pazarlara gerekse uluslar arası pazarlara çıkış noktası olarak son derece avantajlı bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken taşı mermer, toprağı seramik dedik. Ama şimdi toprağın altında bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız.