Taşı toprağı altın! Bilecik'te 109 tonluk rezerv bugün açılıyor: İlk külçeyi Başkan Erdoğan dökecek
Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinden bir tanesinin açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baba ocağı Bilecik'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yapacağı alanda inceleme yaptı.
İlk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, burada AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katıldığı bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15:30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan yapacağı miting ve toplu açılış alanı gezen Bakan Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.
"60 CİVARINDA YATIRIMIN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK"
Ardından basına bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Nasip olursa inşallah Bilecik'te Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. 60 civarında kamu ve özel sektöre ait yatırımların toplu açılış töreni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmış olacağız. Bu 60 projeden 21 tanesi bizim Bakanlığımızla ilgili. 3 tane ilçemize doğalgaz vermenin mutluluğu içerisindeyiz. Resmi töreni yapılacak" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ İLK ALTINI DÖKMÜŞ OLACAK"
Bakan Dönmez açıklamasının devamında, "Söğüt'te yine Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere yine sulama yatırımlarımız, özel sektöre ait 11 tane yatırımımız var. Bunlarla birlikte 60 tane yatırımı inşallah açmış olacağız.
Yarın bütün Bilecikli hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Biraz önce de Sayın Valimiz ve İl Başkanımız ile birlikte meydandaki hazırlıkları da yerinde incelemiş olduk. Ata yurdumuza, kuruluş ve kurtuluşun temsili olan Bilecik'e başta tabii ki Bilecik'teki hemşerilerimiz olmak üzere Bilecik'i seven, ata yurdunu seven herkesi bekliyoruz" dedi.
"BİLECİK KALKINAN, GELİŞEN, SANAYİSİ HIZLA BÜYÜYEN BİR KENT"
Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "Bilecik özellikle son yıllarda kalkınan, gelişen, sanayisi hızla büyüyen bir kent. Bilecik bir kavşak noktasında yer aldı. Ulaşım ağları açısından artık ulaşım problemimiz kalmadı. Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam ediyor.
Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin pazarlara gerek ulusal pazarlara gerekse uluslar arası pazarlara çıkış noktası olarak son derece avantajlı bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken taşı mermer, toprağı seramik dedik. Ama şimdi toprağın altında bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız.
Çünkü artık taşı mermer toprağı artık sadece seramik değil aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birisini inşallah yarın Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Regaip gecesini kutluyor, tebrik ediyor ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"
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