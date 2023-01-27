Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belçika’daki Türklere hitap etti: 14 Mayıs bizim için yeniden bir uyanış olacak

ALA: HER PROBLEMİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Belçika'da ve Türkiye'de seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, oy kullanmanın önemini vurguladı, oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin en alt kademesine kadar, sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyoruz ve oralarda mutlaka değerlendiriliyor." dedi.

Türkiye'nin Belçika ve AB ilişkilerini "kazan-kazan" politikası çerçevesinde yürüttüğünü ifade eden Ala, Türkiye'nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldiğini bildirdi.