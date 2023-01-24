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Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? 2023 Ehliyet Affı Meclis'e ne zaman gelecek?

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? 2023 Ehliyet Affı Meclis’e ne zaman gelecek?

Milyonların beklediği ehliyet affı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek. Ancak ehliyet affı tüm cezaları kapsamıyor. Belirli cezalara gelen 2023 ehliyet affı hangi ihlalleri kapsıyor? Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi?

Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 23 Ocak Pazartesi günü geçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından milyonların beklediği ehliyet affı duyurusunu Başkan Erdoğan yaptı. Ehliyetine çeşitli kural ihlalleri sebebiyle el konulan milyonlarca kişinin gözleri ehliyet affına çevrilmişti. Peki Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? Ehliyet affı kimleri kapsayacak?

EHLİYET AFFI HANGİ CEZALARI KAPSAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak tarihli Kabine toplantısı ardından ehliyet affına dair şu açıklamayı yaptı:

''Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."

EHLİYET AFFI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Öncelikle şunu belirtelim ki ehliyet affının Meclis'e ne zaman geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenmektedir. Gelişmeleri ahbaer.com.tr'den takip edebilirisiniz.

TRAFİK CEZA PUANI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

EHLİYET CEZA PUANI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

EHLİYETİMİ NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.

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