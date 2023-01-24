Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? 2023 Ehliyet Affı Meclis’e ne zaman gelecek?

EHLİYETİMİ NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.