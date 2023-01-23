23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

EYT affı için beklenen müjde geldi.Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ehliyet affına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.1 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren ehliyet affına dair son durum arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 23 Ocak ehliyet affı son durum ne? İşte, ehliyet affında son durum...

Ehliyet affı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sürücülerin merakla beklediği ehliyet affı müjdesini açıkladı.Ehliyetine el konulan vatandaşlar uzun süredir ehliyet affının ne zaman yasalaşacağını araştırıyor. Peki," Ehliyet affı çıktı mı?", İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

İşte Başkan Erdoğan'ın ehliyet affına yönelik yaptığı açıklamalar;

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla

TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Trafik cezası sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştirilir.Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bölümü açılır. Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ''Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama'' bağlantısı kullanılarak trafik cezası sorgulaması yapılabilir.Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden sorgulama; gib.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilir.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA EKRANI

''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısından ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bölümüne girilerek sorgulama yapılabilir.Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama, egm.gov.tr internet sitesinden yapılır.Ana sayfada bulunan ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısından T.C. kimlik numarası, ad ve soyad bilgileriyle son bir yılın trafik cezalarına ulaşılabilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA