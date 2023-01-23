Kocaeli’nde Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grev kararına Başkan Erdoğan’dan veto: Milli güvenliği bozucu nitelikte

GREV KARARINA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VETO

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan bir firmada Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi. Karara gerekçe olarak, "Milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gösterildi.