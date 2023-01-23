Kocaeli'nde Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararına Başkan Erdoğan'dan veto: Milli güvenliği bozucu nitelikte
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan bir firmada Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi. Karara gerekçe olarak, "Milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gösterildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan Schneider Enerji'de çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinden istedikleri sonucu alamadıkları gerekçesiyle greve gitme kararı almıştı.
İşçilerin Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde söz konusu karar aldıkları belirtilmişti.
GREV KARARINA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VETO
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan bir firmada Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi. Karara gerekçe olarak, "Milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gösterildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kocaeli lli, Çayırova ilçesinde yer alan işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi geregince karar verilmiştir."
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