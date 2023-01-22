İstanbul’a dev hizmet: İstanbul Havalimanı Metrosu bugün açılıyor

İstanbul Havalimanı-Kağıthane hattı günlük 800 bin yolcuya hizmet verebilecek. Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.

İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı 34 kilometre uzunluğunda. Önümüzdeki aylarda Gayrettepe bölümünün de faaliyete geçmesiyle hat uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak.