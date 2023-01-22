İstanbul’a dev hizmet: İstanbul Havalimanı Metrosu bugün açılıyor
Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Metro hattı, günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yapacak.
8 istasyonun yer aldığı hat dahilinde, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Saatte 120 kilometre hıza sahip araçlar da bu hatta kullanılacak.
Metro hattı yapı itibarıyla benzerlerinden ayrılıyor. İstasyona girişten itibaren farklılıklar dikkati çekiyor.
GÜNLÜK 800 BİN YOLCUYA HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR
Bugünden itibaren, İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükü de hafifleyecek.
İstanbul Havalimanı-Kağıthane hattı günlük 800 bin yolcuya hizmet verebilecek. Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.
İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı 34 kilometre uzunluğunda. Önümüzdeki aylarda Gayrettepe bölümünün de faaliyete geçmesiyle hat uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak.
UÇAĞIN İÇİNDEYMİŞ HİSSİ VERİYOR
Havalimanı metro hattında, peronlarda paks diye ifade edilen peron ayırıcı kapı sistemleri mevcut. Araç perona gelip park pozisyonu aldıktan sonra kapı devreye giriyor. Yolcuların güvenli bir şekilde giriş çıkışı sağlanıyor.
Metro hattı, özgün tasarımıyla da öne çıkıyor.
Metro hattının bekleme salonları da havalimanına yakışır şekilde tasarlandı. Koltuklar uçak koltuğu şeklinde tasarlandı, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edildi.
METRO HATTI BUGÜN HİZMETE GİRECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı, bugünkü açılışın ardından hizmete başlayacak.
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