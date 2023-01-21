21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bursa'ya 21 milyarlık dev yatırım! Açılışlar Başkan Erdoğan'dan

Son dakika: Bursa'ya 21 milyarlık dev yatırım! Açılışlar Başkan Erdoğan'dan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Bursa’ya 21 milyarlık dev yatırım! Açılışlar Başkan Erdoğan’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 21 milyarlık yatırımın açılışını yapmak için Bursa'ya gidiyor. Başkan Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Gökdere Meydanı'ndaki toplu açılıştan sonra Erdoğan, öğrenci ve sanayicilerle bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 21 milyarlık yatırımın açılışını bugün yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı teşkilatlar olarak karşılamaya hazır olduklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"21 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanı'nda Cumhurbaşkanımız vatandaşlarla bir araya gelecek. Coşkulu bir kalabalık ve güzel bir motivasyonla Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın derdindeyiz. Uzun bir süreden beri, Cumhurbaşkanımız Bursa'ya gelememişlerdi. Bu ziyaretle birlikte resmi kurumların ve özel sektörün yapmış olduğu yatırımları gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 6 milyar civarında resmi kurumların, 15 milyar civarında da özel sektörün yapmış olduğu yatırımların açılışları gerçekleşecek. Bunlar Bursa'nın sanayisine ve istihdamına katkıları olması sebebiyle bizler için önemli. Cumhurbaşkanımız tarafından 'Türkiye yüzyılı' diyerek bir proje başlatmıştı. Bursa'nın da mottosu, 'Başarının yüzyılı' oldu. Kısmetse bu yapmış olduğumuz açılışlarla, başarının yüzyılı noktasında Türkiye'ye bu konudaki bizim 'Türkiye yüzyılı' başlangıcımız olacak"

"METRO SEFERLERİ ÜCRETSİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır Türkiye'nin kalkınmasında, istihdamında, önümüzdeki süreçleri yürütmesi noktasında çok ciddi mesafeler kat ettiğini belirten Gürkan, "Bu mitingimizle cumhurbaşkanımızın yanında olarak yapmış olduğu hizmetlere takdirimizi göstermek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanına bekliyoruz. O gün, metro seferleri saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Bunların müracaatlarını yapıp ödemelerini de gerçekleştirdik. Ayrıca mahallelerimizden metroya ulaşılması için ring araçlarımız da olacak. Bütün sokaklarımızda bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İsteyen herkes metro ile ücretsiz bir şekilde Gökdere Meydanına gelebilir. Coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanımızı karşılamaya bekliyorum" diye konuştu.

"ÖĞRENCİ VE SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELECEK"

Gökdere Meydanı'ndaki mitingden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci ve sanayicilerle bir araya geleceğini belirten Gürkan, "Diğer illerde yaptığı gibi, mitingden sonra öğrencilerle bir araya gelecek. Özellikle 'ilk oyum Erdoğan'a mottosuyla yapmış olacağımız bir çalışmadır. Bunun ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olacağı 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül töreninde 2 yıl içerisinde Türkiye'nin istihdamına ve cari bütçesine katkı verenlerin ödül takdimini gerçekleştirecek" dedi.



Başkan Erdoğan imzalı genelge BAŞKAN ERDOĞAN İMZALI "GENELGE"
Başkan Erdoğan’a Bregovic’ten sürpriz BAŞKAN ERDOĞAN'A BREGOVİC'TEN SÜRPRİZ
Başkan Erdoğan’dan Romanlara müjde BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ROMANLARA MÜJDE
Başkan Erdoğan Miçotakis’i bir kez daha uyardı BAŞKAN ERDOĞAN MİÇOTAKİS'İ BİR KEZ DAHA UYARDI
Başkan Erdoğan’dan The Economist’e sert tepki! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN THE ECONOMİST'E SERT TEPKİ!
Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açıldı TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞİTİM KAMPÜSÜ AÇILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA