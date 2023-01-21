Son dakika: Bursa’ya 21 milyarlık dev yatırım! Açılışlar Başkan Erdoğan’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı teşkilatlar olarak karşılamaya hazır olduklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"21 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanı'nda Cumhurbaşkanımız vatandaşlarla bir araya gelecek. Coşkulu bir kalabalık ve güzel bir motivasyonla Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın derdindeyiz. Uzun bir süreden beri, Cumhurbaşkanımız Bursa'ya gelememişlerdi. Bu ziyaretle birlikte resmi kurumların ve özel sektörün yapmış olduğu yatırımları gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 6 milyar civarında resmi kurumların, 15 milyar civarında da özel sektörün yapmış olduğu yatırımların açılışları gerçekleşecek. Bunlar Bursa'nın sanayisine ve istihdamına katkıları olması sebebiyle bizler için önemli. Cumhurbaşkanımız tarafından 'Türkiye yüzyılı' diyerek bir proje başlatmıştı. Bursa'nın da mottosu, 'Başarının yüzyılı' oldu. Kısmetse bu yapmış olduğumuz açılışlarla, başarının yüzyılı noktasında Türkiye'ye bu konudaki bizim 'Türkiye yüzyılı' başlangıcımız olacak"